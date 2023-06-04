В Тюменской области создаются возможности для развития массового спорта

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Возможности для развития массового спорта создаются в Тюменской области. Об этом рассказал губернатор Александр Моор на открытии Всероссийского полумарафона "Забег.рф" в Тюмени 4 июня, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы в Тюменской области стараемся делать все для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру: строятся новые спортивные комплексы, стадионы, бассейны. Практически в каждом дворе и в каждом благоустроенном сквере есть спортивный уголок. Я лично считаю, что самое лучшее занятие спортом - это занятие на свежем воздухе. Бег, велосипед, лыжи и коньки. Все, что создает хорошее настроение, позволяет чувствовать себя сильным и здоровым. Всем здоровья, всем позитива, всем удовольствия от занятия спортом, бегом и от общения", - напутствовал участников глава региона.

Напомним, более 3 тыс. человек участвуют в фестивале "Стальной характер", в рамках которого Тюмень присоединилась ко Всероссийскому полумарафону "Забег.рф". В 11 час. стартует полумарафона на 21,1 км, в 11 час. 30 мин. – на 10 км, в 12 час. ровно – старт на 5 км, в 14 час. – на 3 км. "Красочный забег" начнется в 15 час.