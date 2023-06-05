В Тобольском лесничестве создают ельник на 60 гектарах бывшего поля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ельник на 260 тыс. хвойных площадью 60 га обустраивают в Тобольском лесничестве. Его разобьют на месте заброшенного сенокоса, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Участок давно не использовался по назначению, и поэтому был опасен в плане возникновения пожаров. Работники Тюменской авиабазы приступили к посадке сеянцев, которые подготовили в Уватском лесопитомнике. Территория уже на треть освоена. Создание ельника ведется в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".