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Посевную зерновых и технических культур завершила агрофирма "КРиММ" в Упоровском районе

Экономика, 12:03 05 июня 2023

krimm.ru | Фото: krimm.ru

Посевную зерновых, зернобобовых и масличных культур завершила агрофирма "КРиММ" в Упорово. Об этом сообщается на сайте компании.

"Агрофирма "КРиММ" закончила первый, важнейший агроинтервал, а именно посевную кампанию 2023", - говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что провести столь масштабную посевную кампанию в короткие сроки удалось за счет автоматизации производства. И, конечно, слаженные действия сотрудников всех подразделений, накопленный опыт, управленческий контроль, современная техника.

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# агрофирма КРиММ , посевная кампания

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