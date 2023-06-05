Посевную зерновых и технических культур завершила агрофирма "КРиММ" в Упоровском районе

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Посевную зерновых, зернобобовых и масличных культур завершила агрофирма "КРиММ" в Упорово. Об этом сообщается на сайте компании.

"Агрофирма "КРиММ" закончила первый, важнейший агроинтервал, а именно посевную кампанию 2023", - говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что провести столь масштабную посевную кампанию в короткие сроки удалось за счет автоматизации производства. И, конечно, слаженные действия сотрудников всех подразделений, накопленный опыт, управленческий контроль, современная техника.