Тюменские выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Профильный ЕГЭ сдают 2 тыс. 508 выпускников в Тюменской области 5 июня. У 1 тыс. 500 человек это единый госэкзамен по физике. На 30 заданий им дается 3 часа 55 минут, ребята могут пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой.

1 тыс. 17 выпускников выполняют ЕГЭ по истории. В течение 3 часов 30 минут им необходимо выполнить 21 задание. Результаты по данным предметам станут известны не позднее 21 июня.

Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля. Всего в Тюменской области единый госэкзамен сдают 11 тыс. 168 человек, 10 тыс. 715 человек - выпускники этого года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.