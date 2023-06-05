В Тюмени побит новый температурный рекорд июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной температурный рекорд был побит в Тюмени в субботу, 3 июня. В этот день, по данным метеоцентра Фобос, воздух в городе прогрелся до 36,8 градусов. Такой показатель стал максимальным не только для 3 июня, но и побил абсолютный рекорд жары для первого летнего месяца.

В целом в начале лета средняя температура воздуха оказалась на 11 градусов выше климатической нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседней Курганской области, где максимальные значения термометра достигали 38,3 градусов.

Однако уже во вторник, 6 июня, в регионах Урала начнется ослабление жары. Она сместится к востоку, в регионы Сибири. Там ожидаются аномально высокие показатели температуры воздуха. В Тюмени же в среду воздух прогреется лишь до плюс 18 градусов.