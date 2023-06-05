Почти два миллиона жителей УФО проголосовали за объекты благоустройства

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

За объекты благоустройства в ходе Всероссийского голосования высказались почти 2 млн жителей УФО. А в целом по стране в голосовании участвовали 14 млн человек. Такие итоги были озвучены на совещании с участием председателя правительства России Михаила Мишустина, сообщает представительство президента РФ в Уральском федеральном округе.

Три субъекта УФО – ЯНАО, Свердловская и Челябинская области отмечены в числе регионов, где жители проявили наибольшую активность.

"Количество участников Всероссийского голосования за объекты благоустройства, инициированного президентом, с каждым годом растёт. Это говорит об эффективности проекта. Люди видят, как меняются их города, что их мнение действительно влияет на результат", - подчеркнул полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Он благодарен каждому участнику голосования, по итогам которого определены направления дальнейшего преображения городов. По его мнению, главная задача органов власти сейчас – качественно и в срок воплотить проекты-победители в реальность.

В этом году жители регионов УФО могли проголосовать за 502 объекта в 141 муниципалитете. Реализация проектов, набравших наибольшее количество голосов, начнётся в 2024 году.