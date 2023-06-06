В Ишиме подростки с ОВЗ вырастят тропические цветы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники инклюзивного проекта "Школа АгроПрофи" вырастят в круглогодичной теплице комнатные растения родом из тропиков и субтропиков, а также более привычную для Западной Сибири герань и другие цветы. Занятия начнутся в сентябре в Ишимском центре допобразования детей.

О том, что у ребят с ограниченными возможностями здоровья из ишимской коррекционной школы в программе обучения не предусмотрено приобретение сельскохозяйственных навыков, корреспонденту "Тюменской линии" сообщила методист АНО "Радуга талантов", директор городского Центра дополнительного образования детей Наталья Башкирева.

По ее словам, особенным детям трудно найти применение полученным в курсе учебной программы знаниям после окончания школы. К выполнению более сложных задач они не готовы. Приобретенных же навыков швейного дела для девочек и столярного – для мальчиков – недостаточно для дальнейшей социализации и возможного трудоустройства.

Автор проекта проанализировала программу развития агропромышленного комплекса Тюменской области и увидела, что в регионе увеличивается количество тепличных хозяйств по выращиванию цветочных культур.

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

"Это значит, что включение подростков с ограниченными возможностями здоровья в программу по уходу и выращиванию цветов сейчас даст им дополнительные возможности дальнейшего профессионального самоопределения в будущем", - подчеркнула педагог.

В проекте "Школа АгроПрофи" примут участие как ребята с ОВЗ, так и нормотипичные подростки, всего более 150 человек из школ № 1, 7 и коррекционной. Для этого в центре дополнительного образования детей Ишима есть все условия: круглогодично действующая теплица и специально обученные педагоги, имеющие агротехническое образование и навыки работы с детьми из коррекционной школы.

В течение учебного года ребята будут выращивать цветы, ухаживать за ними, видеть результат, а весной 2024 года растения украсят дворы их школ. На реализацию программа получила поддержку в размере 379 тыс. 410 руб. по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году.

Напомним, в 2022 году участники предыдущего грантового проекта "Летняя школа "Агромастер" разбили новый плодово-декоративный сад, где высадили более 120 яблонь, груш, абрикосов, смородины и жимолости, кусты садовой клубники и земляники.

Инна Кондрашкина