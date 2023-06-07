Акцию со сладкими призами проведут в Тюмени в честь Дня России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Я это знаю!" состоится в честь Дня России в Тюмени 9 и 10 июня. Для тюменцев организуют викторину с вопросами о современной истории России, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

За правильные ответы победителям вручат биомороженое и мини-шоколад с изображением герба региона. Также каждый сможет сфотографироваться в тематической фотозоне, украшенной цветами в триколор.

9 июня акция пройдет с 16 до 19 часов на пешеходной улице Дзержинского, напротив аллеи с качелями. 10 июня гостей ждут с 13 до 15 часов напротив ЦУМа на Цветном бульваре, а с 17 до 20 часов на набережной под мостом Челюскинцев.