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Акцию со сладкими призами проведут в Тюмени в честь Дня России

Общество, 10:46 07 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Я это знаю!" состоится в честь Дня России в Тюмени 9 и 10 июня. Для тюменцев организуют викторину с вопросами о современной истории России, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

За правильные ответы победителям вручат биомороженое и мини-шоколад с изображением герба региона. Также каждый сможет сфотографироваться в тематической фотозоне, украшенной цветами в триколор.

9 июня акция пройдет с 16 до 19 часов на пешеходной улице Дзержинского, напротив аллеи с качелями. 10 июня гостей ждут с 13 до 15 часов напротив ЦУМа на Цветном бульваре, а с 17 до 20 часов на набережной под мостом Челюскинцев.

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# викторина , День России , медиацентр , мороженое

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