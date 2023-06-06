Жителей Тюмени предупреждают о сильном дожде и ветре 7 и 8 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный ветер, дожди и грозы прогнозируются в Тюмени 7 и 8 июня.

Поданным Тюменского гидрометцентра, 7 июня ночью в Тюмени ожидается кратковременный дождь, гроза, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, при грозе с порывами до 16-21 м/с, температура воздуха - плюс 13 градусов. Днем прогнозируется сильный дождь, гроза, возможен град, ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 18-23 м/с, температура до плюс 23.

8 июня ночью также возможен кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 18 м/с, температура плюс 11 градусов. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура плюс 21, сообщает Единый центр оперативного реагирования.