Капремонт школы №62 в Тюмени планируют завершить к сентябрю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт здания школы № 62 в Тюмени может завершиться уже к 1 сентября. На объекте выполнен демонтаж полов, кровли, отделки стен, перегородок, окон и дверных блоков.

Ход работ проверил глава города Руслан Кухарук в ходе объезда объектов Центрального административного округа Тюмени 6 июня.

В настоящее время ведется устройство фасада и крылец, монтаж внутренних дверных блоков, сетей освещения и отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции.

"Капитальный ремонт не проводился в здании школы 40 лет, поэтому в ходе работ пройдет полное обновление здания вплоть до строительных конструкций", - рассказал заместитель директора городского имущественного казначейства Владимир Алексашин.

Также по его словам, школа получит новое спортивное ядро, где в свободное от занятий время жители соседних домов смогут играть в волейбол, футбол и хоккей.

"Подрядчик сделает все возможное, чтобы завершить работы ранее условленного срока и ребята смогли сесть за парту уже 1 сентября", - добавил Владимир Алексашин.

Николай Ступников