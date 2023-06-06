87 атлетов из Тюменской области пройдут обследования по проекту "Здоровое сердце спортсмена"

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

87 атлетов из Тюменской области пройдут обследования в рамках проекта "Здоровое сердце спортсмена" до конца 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

На основе медицинских и педагогических показателей будут совершенствоваться программы функциональной подготовки и тренировок в целом.

"Поддерживаю областной проект "Здоровое сердце спортсмена". Пока что он запускается в экспериментальном режиме, но, думаю, в ближайшем будущем уже станет полноценной программой. Это результат кооперации спортсменов, тренеров, медиков, спортивных менеджеров, ученых ТюмГУ и ТюмГМУ", – написал губернатор.

Новый проект поможет тем, кто решил посвятить жизнь спорту высших достижений, уверен глава региона.