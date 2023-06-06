Тюменская область поделилась решениями умного города на IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О решениях для умного города рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на стратегической сессии "Умный город – умная страна", которая проходит в рамках XIV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Тюменской области есть чем поделиться с другими субъектами РФ, сообщает департамент информатизации. Региональные решения для умного города были признаны одними лучшими в стране на I национальной премии "Умный город". Это интеллектуальная транспортная система, первое в России учебное пособие по развитию "умных городов". Сюда же относится гоударственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Тюменской области, которая уже тиражирована в 51 субъекте РФ.

Также в Тюмени более 400 камер подключены к видеоаналитике, что позволяет вести интеллектуальный анализ. Всего же в области работают более 5 тыс. камер видеонаблюдения.

"Все системы в комплексе составляют единый механизм, который постоянно развивается и улучшается, подстраиваясь под нужды и потребности города и его граждан. Процессы автоматизации и технологии искусственного интеллекта помогают обрабатывать большой объем данных, что позволяет специалистам оперативно принимать самые эффективные решения для решения важных задач. И мы готовы оказывать содействие всем субъектам, заинтересованным в тираже наших цифровых практик", – отметил Станислав Логинов.