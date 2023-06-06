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Десять тюменских студентов выиграли стипендии Студсовета и стажировки в крупных компаниях

Общество, 20:55 06 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Десять тюменских студентов выиграли стипендии Студсовета и стажировки в крупных компаниях, сообщает информационный центр правительства региона.

За победу боролись 127 человек. Всего на конкурс поступило 532 заявки. Со студентами-участниками проекта встретился губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Я считаю, что этот конкурс очень полезен. Здесь принцип такой – важна не победа, а участие. Сам процесс – это всегда возможность для личностного и профессионального роста. Самое главное, я думаю, что это место, где можно познакомиться с интересными и полезными людьми. Социальные связи – это самый большой капитал, который есть у человека. Я думаю, что в таких конкурсах встречаются самые дерзкие, самые смелые люди", – сказал он.

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"Лидеры 72" – это региональный студенческий конкурс управленцев. Участвовать в нем могут как ребята из вузов, так и из ссузов в возрасте от 16 до 30 лет. Проект реализуется при поддержке губернатора.

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# Александр Моор , студенты

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