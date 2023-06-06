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Крупный пожар тушат на Мысу в Тюмени

Происшествия, 22:20 06 июня 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в строении арочного типа на ул. Тимофея Чаркова тушат в Тюмени 6 июня.

"По предварительным данным, происходит горение прессованного картона. На месте работают 34 человека личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Задействовано 12 единиц основной и специальной техники", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

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По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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