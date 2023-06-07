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Три вынужденных переселенца из Херсонской области прибыли в Тюмень

Общество, 10:57 07 июня 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Три вынужденных переселенца прибыли из Херсонской области в Тюмень. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального департамента социального развития.

Как сообщили в информационном центре регионального правительства, вынужденных переселенцев направили в пункт временного размещения в Тюмени. Всем им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.

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# вынужденные переселенцы

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