Три вынужденных переселенца из Херсонской области прибыли в Тюмень

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Три вынужденных переселенца прибыли из Херсонской области в Тюмень. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального департамента социального развития.

Как сообщили в информационном центре регионального правительства, вынужденных переселенцев направили в пункт временного размещения в Тюмени. Всем им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.