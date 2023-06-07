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Профилактику правонарушений среди подростков обсудили в Тюменской области на совещании с заместителем генпрокурора РФ

Общество, 19:20 07 июня 2023

управление генеральной прокуратуры РФ по УФО

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев принял участие в межведомственном совещании по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Тюменской области.

Выработанные ходе совещания решения поставлены на контроль, сообщает управление генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

Сергей Зайцев высказал претензии к работе органов внутренних дел, где прокурорами вскрыты случаи несвоевременной постановки на учет семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, несовершеннолетних правонарушителей, бывших осужденных, иностранных граждан, поверхностного подхода к организации административного, миграционного надзора, отсутствия надлежащего взаимодействия ответственных служб и подразделений.

Заместитель генпрокурора обратил внимание и на просчеты в работе органов системы профилактики и комиссий по делам несовершеннолетних, в том числе на замалчивание случаев совершения подростками противоправных поступков, а также сведений о лицах, вовлекающих их в подобную деятельность, недостатки в координационной деятельности.

Отдельно Сергей Зайцев остановился на противодействии вовлечения несовершеннолетних в сферу незаконного оборота наркотиков, деятельности деструктивных молодежных движений, отличающихся высокой степенью криминализации подростков и представляющих угрозу общественной безопасности, обеспечении безопасного пребывания несовершеннолетних в местах купания и летнего отдыха.

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# прокуратура , совещание

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