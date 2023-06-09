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Отделения Почты России в Тюменской области не будут работать 12 июня

Общество, 18:29 09 июня 2023

Почта России | Фото: Почта России

Выходным днём для всех отделений Почты России Тюменской области станет 12 июня. В День России почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания, сообщает пресс-служба компании.

Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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# День России , Почта России

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