В Тюменской области обсудили укрепление межнационального единства

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Укрепление межнационального единства обсудили в Тюмени на семинаре-совещании с участием заместителя руководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова, полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова и губернаторов регионов УФО.

Тема встречи в современных условиях имеет первостепенное значение, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

"Наши враги считают многонациональность России её слабостью. Но мы на деле доказываем обратное. В Тюменской области живут представители более 150 этносов. И у нас нет конфликтов на межнациональной и религиозной почвах", - заверил глава региона.

Обострение межнациональных противоречий бьет, прежде всего, по благосостоянию и качеству жизни людей, считает Александр Моор, поэтому в Тюменской области внимательно следят за состоянием межнациональных отношений и стараются любые противоречия разрешать на ранних этапах.