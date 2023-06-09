  • 9 июня 20239.06.2023пятница
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер западный

В Тюменской области обсудили укрепление межнационального единства

Губернатор, 22:27 08 июня 2023

t.me/av_moor

Укрепление межнационального единства обсудили в Тюмени на семинаре-совещании с участием заместителя руководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова, полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова и губернаторов регионов УФО.

Тема встречи в современных условиях имеет первостепенное значение, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

"Наши враги считают многонациональность России её слабостью. Но мы на деле доказываем обратное. В Тюменской области живут представители более 150 этносов. И у нас нет конфликтов на межнациональной и религиозной почвах", - заверил глава региона.

Обострение межнациональных противоречий бьет, прежде всего, по благосостоянию и качеству жизни людей, считает Александр Моор, поэтому в Тюменской области внимательно следят за состоянием межнациональных отношений и стараются любые противоречия разрешать на ранних этапах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , межнациональные отношения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:27 08.06.2023В Тюменской области обсудили укрепление межнационального единства
08:42 08.06.2023Александр Моор: труд социальных работников вызывает искреннее уважение
22:04 06.06.2023В Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за низкого уровня воды в Туре
18:23 06.06.202387 атлетов из Тюменской области пройдут обследования по проекту "Здоровое сердце спортсмена"