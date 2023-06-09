  • 9 июня 20239.06.2023пятница
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северо-западный

67 студентов тюменских колледжей поедут в Ханты-Мансийск на "Студенческую весну"

Общество, 12:03 09 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

67 учащихся тюменских колледжей отправятся в Ханты-Мансийск на Всероссийский фестиваль творчества "Студенческая весна". Делегация Тюменской области состоит из победителей и призеров 28-й областной Студвесны. Они представят 22 концертных номера, сообщает информационный центр регионального правительства.

"В прошлом году наша делегация выступила достойно и привезла в регион 11 наград. В этот раз мы настроены на победу: ребята репетировали номера нон-стоп и вместе с руководителями делали их лучше. Они готовы соревноваться, показывать свои таланты и поддерживать друг друга. Уверена, что и этом году наши студенты выступят успешно", - сказала руководитель делегации Тюменской области на XXXI (II) Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" Ольга Ильмендеева.

Добавим, в студвесне примут участие 2 тыс. студентов колледжей из 70 регионов России. За семь дней фестиваля они представят более тысячи творческих номеров в 10 направлениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Российская студвесна

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 09.06.2023Тюменская судовладелица рассказала, зачем сваты барышень на грецкий орех сажали
12:58 09.06.2023В Тюмени участников велоэкскурсий знакомят с историей города и знаковыми объектами
12:47 09.06.2023В Тобольске создают визуализацию Музея речного флота
12:14 09.06.2023Тюменцам напомнили, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной