Аграрии Тюменской области приступили к химической прополке посевов сельхозкультур

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области завершается посевная кампания 2023 года. По данным на 9 июня остается засеять 2% площадей. Аграрии приступили к химической прополке посевов сельскохозяйственных культур, выполнено 12% работ.

Всего в регионе яровой сев проведен на площади 847 тыс. га. Из них зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 728 тыс. га (101%), горох — на 60 тыс. 800 га (103%), технические культуры — на 28 тыс. 400 га, картофель — на 7 тыс. 780 га, овощи — на 978 га.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, в Сорокинском районе посевную кампанию закончили все 12 сельскохозяйственных предприятий. Засеяно 29 тыс. га, в том числе 26 тыс. 416 га зерновыми и зернобобовыми, 353 га — техническими культурами и 2 тыс. 319 га — многокомпонентными смесями.