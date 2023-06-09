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Тюменцам в День России предложат примерить на себя роль градостроителей

Общество, 18:18 09 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Игра-симуляция "Экоконструктор" начнется на ул. Дзержинского в Тюмени в День России, 12 июня, в 17 часов. Сотрудники Школы естественных наук ТюмГУ Лилия Черемных и Антропошколы ТюмГУ Дмитрий Нечипорук предложат тюменцам примерить на себя роль градостроителя, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

"В ходе строительства участникам предстоит столкнуться с финансовыми, социальными и экологическими ограничениями, интересными кейсами-сюрпризами. Экоконструктор длится от 30 до 60 минут и позволяет представить основные принципы и закономерности в формате игры", - рассказали организаторы.

Участникам предложат разместить населенный пункт и всю необходимую для его функционирования инфраструктуру с учетом физико-географических, социально-географических условий, положений концепции устойчивого развития и требований экологической безопасности.

Модератором задаются условия для формирования модельного города. Обсуждение проекта и принимаемые решения участники производят самостоятельно, а затем презентуют финальный вариант проекта, получают оценку жизнеспособности проекта и полезные комментарии.

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# День России , игра , ТюмГУ

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