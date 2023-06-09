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Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца привезли в Тюмень

Общество, 18:03 09 июня 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца привезли в Тюмень 9 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сотни верующих жителей во главе с Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием встретили мощи в Свято-Троицком мужском монастыре.

Святыня пробудет в областном центре более суток - до 18 часов 10 июня.

Информационный центр правительства Тюменской области.

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# православие , церковь

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