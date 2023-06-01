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За знание истории России тюменцам дарят мороженое и шоколад

Общество, 20:18 09 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шоколад с гербом Тюменской области, биомороженое и открытки вручают тюменцам за правильные ответы на акции "Я это знаю!" в честь Дня России. Первое такое событие прошло на пешеходной улице Дзержинского 9 июня.

Неподалеку от качелей представители Медиацентра молодежной политики Тюменской области установили фотозону в виде рамки, украшенную искусственными цветами в цветах российского флага. К промоточке, где проводилась викторина, мог подойти любой желающий. Бумажки с вопросами о современной истории России и достижениях соотечественников горожане доставали из крутящегося барабана.

Заместитель руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Владислава Юнязева рассказала, что в основе вопросов - малоизвестные факты о стране.

"Мы сделали это для того, чтобы люди подумали, познакомились с чем-то новым, неизвестным. Как можно заметить, у нас достаточно большой поток. Радует, что жители заинтересованы в том, чтобы поучаствовать", – добавила она.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 июня гостей ждут с 13 до 15 часов напротив ЦУМа на Цветном бульваре, а с 17 до 20 часов на набережной под мостом Челюскинцев.

Участник может ответить три раза. Если все три раза человек дает правильные ответы, то ему выдают мороженое. В том случае, если он отвечает правильно два раза, участник викторины получает шоколад. Всем участникам на память дают открытки.

Ольга Дроздовская увидела промо-точку случайно, прогуливаясь по пешеходной улице. "Замечательная познавательная акция. Некоторые моменты я узнала впервые. Я правильно ответила на два вопроса. Затруднения вызвало задание про "денисовскую пещеру" на Алтае", – сказала она.

Инна Пахомова

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# акция , День России

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