Тюменскую область наградили за яркое представление региона на форуме "Путешествуй!"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Диплом "За яркое представление региона России" на туристическом форуме "Путешествуй!" вручили делегации Тюменской области 9 июня.

Напомним, Тюменская область представила стильное инфокафе и вэлком-зону в урбанистическом стиле на площадке ВДНХ.

"Мы планируем, что во время этого форума о летнем отдыхе в Тюменской области ежедневно будут узнавать не менее 100 тысяч гостей ВДНХ. И это для нас прекрасная возможность увеличить туристический поток к нам в регион", - отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

На форуме "Путешествуй!" в Москве Тюменская область предлагает спланировать маршрут, познакомиться с достопримечательностями региона, поучаствовать в развлекательной программе, ответить на вопросы викторины и выиграть призы от Visit Tyumen.

Также можно проверить эрудицию в "Сибирском автоквизе на гольф-каре" и выиграть авиабилеты в Тобольск, туры на двоих "Тюменские термы – горячее сердце Сибири" и другие призы.