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Ультразвуковая 4D система помогает врачам села Омутинское в диагностике

Общество, 11:41 10 июня 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 10 тыс. исследований провели на новом аппарате УЗИ врачи отделения областной больницы № 11 в с. Омутинском. Диагностическая система поступила в медучреждение по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

УЗИ-аппарат экспертного класса объединяет в себе новые технологии и решения в универсальных исследованиях. Ультразвуковая 4D система применяется в акушерстве и гинекологии, абдоминальных исследованиях, эхокардиографии взрослых и плода, урологии и многих других сферах.

"Новая система многофункциональна. Помимо обычных ультразвуковых исследований она позволяет проводить эхокардиографию, нейросонографию и другую диагностику", - рассказала врач ультразвуковой диагностики Екатерина Микулец.

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# УЗИ

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