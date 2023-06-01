Соревнования "Юный спасатель 2023" прошли в Заводоуковске

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Восемь юношеских команд приняли участие в соревнованиях "Юный спасатель 2023" на базе санаторно-оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина в Заводоуковске.

В состав каждой команды входило девять человек. Во время прохождения полосы препятствий участники осуществляли спасательные работы: транспортировку "пострадавшего", надевание одежды пожарного на время, подача воды из ствола, ликвидация импровизированного возгорания.

Турнир предусматривал выполнение пяти дисциплин, каждая из которых имела свои нюансы и сложности, сообщает Главное управление МЧС по Тюменской области.