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Фестиваль "Тюмень сильная" поставил рекорд посещаемости

Общество, 16:53 10 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекорд посещаемости поставил проходивший в областном центре 20 и 21 мая фестиваль "Тюмень Сильная". Мероприятие посетили около 14 тыс. тюменцев и гостей города, сообщает департамент потребительского администрации Тюмени.

"Видно, что фестиваль идет по нарастающей, так что не исключаю, что в будущем этот рекорд может быть побит. Можно отметить тенденцию нарастающего интереса к Тюмени со стороны иногородних участников. Это касается всех выставок", - считает гендиректор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

По его словам, за май "Выставочный зал" посетило более 25 тыс. человек: выставку собак сменила текстильная выставка, в середине июня состоится "Иголка маркет".

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# Выставочный зал , фестивали

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