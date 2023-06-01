  • 10 июня 202310.06.2023суббота
  • USD82,6417
    EUR89,0057
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-западный

Транспорт поехал по обновленному кольцу на улице Щербакова в Тюмени

Общество, 15:49 10 июня 2023

Площадь проезжей части увеличена участке от ул. Ветеранов труда до 5 км Велижанского тракта в Тюмени. На месте расширения полос проведены работы по устройству песчаного и щебеночного оснований и укладке двух слоев дорожной одежды.

Кроме того, на кольце было снято старое дорожное полотно методом фрезерования, а вместо него уложен новый верхний слой асфальтобетонного покрытия. Проведена установка бордюрного камня по внутренней границе кругового перекрестка.

В процессе ремонта подрядная организация заменила асфальтобетонное покрытие на проезжей части протяженностью 1,8 км. Все работы, проводимые непосредственно на дороге, осуществлялись в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей.

Подрядная организация привела в нормативное состояние не только проезжую часть, отремонтированы тротуары и посадочные площадки, на которых в ближайшее время появятся остановочные павильоны.

Сейчас работы ведутся на пересечении улицы Щербакова с Мелиораторов и 70 лет Октября. Ремонт проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 10.06.2023Спектакль -вербатим для одного зрителя покажут тюменцы в Тобольске
15:49 10.06.2023Транспорт поехал по обновленному кольцу на улице Щербакова в Тюмени
15:16 10.06.2023 "Морфология улиц" пройдет в Тюмени в новом формате
14:44 10.06.2023Тюменцев предупреждают о непогоде 11 июня