Транспорт поехал по обновленному кольцу на улице Щербакова в Тюмени

Площадь проезжей части увеличена участке от ул. Ветеранов труда до 5 км Велижанского тракта в Тюмени. На месте расширения полос проведены работы по устройству песчаного и щебеночного оснований и укладке двух слоев дорожной одежды.

Кроме того, на кольце было снято старое дорожное полотно методом фрезерования, а вместо него уложен новый верхний слой асфальтобетонного покрытия. Проведена установка бордюрного камня по внутренней границе кругового перекрестка.

В процессе ремонта подрядная организация заменила асфальтобетонное покрытие на проезжей части протяженностью 1,8 км. Все работы, проводимые непосредственно на дороге, осуществлялись в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей.

Подрядная организация привела в нормативное состояние не только проезжую часть, отремонтированы тротуары и посадочные площадки, на которых в ближайшее время появятся остановочные павильоны.

Сейчас работы ведутся на пересечении улицы Щербакова с Мелиораторов и 70 лет Октября. Ремонт проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".