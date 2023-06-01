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Двое подростков пострадали в ДТП в Уватском районе

Происшествия, 10:03 11 июня 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое подростков 13 и 14 лет пострадали в дорожно-транспортном происшествии в с. Уват Уватского района.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, 14-летний водитель мотоцикла MOTARD-200 не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Cruze. В результате произошло столкновение.

Несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир доставлены в больницу. Права управления транспортом мотоциклист не имеет, мотоцикл принадлежит пострадавшему пассажиру, ему его купил отец.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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