Двое подростков пострадали в ДТП в Уватском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое подростков 13 и 14 лет пострадали в дорожно-транспортном происшествии в с. Уват Уватского района.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, 14-летний водитель мотоцикла MOTARD-200 не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Cruze. В результате произошло столкновение.

Несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир доставлены в больницу. Права управления транспортом мотоциклист не имеет, мотоцикл принадлежит пострадавшему пассажиру, ему его купил отец.

Обстоятельства ДТП выясняются.