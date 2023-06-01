Двое подростков пострадали в ДТП в Уватском районе
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Двое подростков 13 и 14 лет пострадали в дорожно-транспортном происшествии в с. Уват Уватского района.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, 14-летний водитель мотоцикла MOTARD-200 не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Cruze. В результате произошло столкновение.
Несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир доставлены в больницу. Права управления транспортом мотоциклист не имеет, мотоцикл принадлежит пострадавшему пассажиру, ему его купил отец.
Обстоятельства ДТП выясняются.