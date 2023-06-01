Тюменским дачникам в жару советуют поливать огород ранним утром или вечером

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поливать огород в жаркую погоду нужно рано утром либо поздно вечером. В этом уверена дачница со стажем Софья Федотова, пишет "Тюменская область сегодня".

"Если солнце уже высоко, лучше воздержаться от полива. Да, в этот момент растения иногда сворачивают листья, но именно для того, чтобы уменьшить площадь испарения. Если поливать, когда солнце в зените, влага будет быстро испаряться, оставляя ожоги на листьях. Полить можно также, если стало пасмурно. Но только не под прямыми лучами солнца", – рассказала тюменка.

Она отметила, что полив полезен также после дождя. В этот период можно пролить растения с удобрениями и подкормками.

Также садоводы рекомендуют мульчировать корни культур, чтобы удерживать влагу и не давать расти сорнякам.