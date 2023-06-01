  • 11 июня 202311.06.2023воскресенье
  • USD82,6417
    EUR89,0057
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер западный

Тюменским дачникам в жару советуют поливать огород ранним утром или вечером

Общество, 11:42 11 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поливать огород в жаркую погоду нужно рано утром либо поздно вечером. В этом уверена дачница со стажем Софья Федотова, пишет "Тюменская область сегодня".

"Если солнце уже высоко, лучше воздержаться от полива. Да, в этот момент растения иногда сворачивают листья, но именно для того, чтобы уменьшить площадь испарения. Если поливать, когда солнце в зените, влага будет быстро испаряться, оставляя ожоги на листьях. Полить можно также, если стало пасмурно. Но только не под прямыми лучами солнца", – рассказала тюменка.

Она отметила, что полив полезен также после дождя. В этот период можно пролить растения с удобрениями и подкормками.

Также садоводы рекомендуют мульчировать корни культур, чтобы удерживать влагу и не давать расти сорнякам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дачники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 11.06.2023Тюменский агроном рассказал, какие работы на даче нужно провести в июне
14:42 11.06.2023Акция #ТрезваяПятница пройдет на Цветном бульваре в Тюмени
14:37 11.06.2023Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Благовещенский собор в Тюмени
13:42 11.06.2023Владельцам собак рассказали о причинах расстройства пищеварения у животных