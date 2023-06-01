Патриарх Кирилл совершил Крестный ход при освящении Благовещенского собора в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Крестный ход при освящении Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, в Тюмени 11 июня Патриарх Кирилл освящает Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. В историческом событии также принимают участие Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Строительство Благовещенского собора в Тюмени началось по указу Петра I в 1700 году. Тогда он располагался на берегу Туры. В июле 1932 храм был взорван. Работа по восстановлению Благовещенского собора в Тюмени началась в 1997 году. Было принято решено восстанавливать собор на новом месте - в сквере Депутатов. Первая свая под строительство была забита 7 апреля 2007 года. В алтарную стену собора произведена закладка кирпичей, извлеченных из фундамента взорванного Благовещенского собора.

Трансляция богослужения ведется на большом экране, установленном на здании храма. Также посмотреть ее можно в прямом эфире первого общественного православного телеканала "Спас", православной телекомпании "Союз", телеканалов "Тюменское время" и "Тобольское время", радио "Вера".

Добавим, 11 июня 2023 года отмечается один из важных православных праздников - Собор всех святых.

Видео предоставлено информационным центром правительства Тюменской области.