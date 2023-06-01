Более 100 тысяч рублей в месяц предлагают программистам и строителям в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. рублей в месяц предлагают программистам и строителям в Тюменской области. Начальник стройучастка может заработать до 250 тыс. рублей, а разработчик 1С – от 160 тыс. рублей.

Также в числе самых высокооплачиваемых вакансий командир вертолета Ми-8. Ему предлагается до 180 тыс. рублей, но при этом налет в качестве капитана должен быть не менее 500 часов. Такое же зарплатное предложение и для машинистов. На 20 тыс. рублей больше могут заработать сварщики.

Для соискателей в Тюменской области представлено более 20 тыс. вакансий, пишет Вслух.ру. Зарегистрироваться и составить резюме, пройти обучение и переподготовку можно в тюменском кадровом центре "Работа России". Адреса отделений здесь.