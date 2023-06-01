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Десять коттеджей для своих сотрудников построила компания "РУСКОМ" в Голышманово

Экономика, 11:45 12 июня 2023

t.me/moiposelok | Фото: t.me/moiposelok

Десять коттеджей для своих сотрудников построила компания "РУСКОМ" в п. Голышманово. Возведены дома менее чем за год, их площадь – от 65,5 до 120 кв. м плюс земельные участки. Инфраструктура включает все самое необходимое, сообщает ТГ-канал "Голышманово: телевидение и радио".

В 2021 году в Голышманово сдали для заселения три многоквартирных дома на 80 квартир для сотрудников компании "РУСКОМ". А уже в апреле 2024 году планируется еще один дом на 107 квартир.

На предприятии подчеркивают, что забота о благополучии и здоровье своих сотрудников является одной из главных ценностей компании. По словам председателя совета директоров группы компаний "РУСКОМ" Темури Латария, построен фитнес-зал с комфортными условиями для поддержания спортивного образа жизни. Общая площадь здания - 191,5 квадратных метров.

Напомним, инвестпроект по строительству современного комплекса по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год реализован в Голышмановском округе и Юргинском районе. Создано 1,2 тыс. рабочих мест, объем вложений превысил 8,5 млрд рублей.

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# Голышманово , инвестиции , компания РУСКОМ , промышленное производство , сотрудники

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