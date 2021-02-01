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Александр Моор: "Проект компании "Руском" в Голышманово - хороший пример для инвесторов"

Политика, 20:15 24 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный проект компании "Руском" по созданию современного комплекса по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год имеет серьезное значение для экономики региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и глава региона побывали на предприятии в ходе рабочей поездки в Голышмановский городской округ.

Общий объем инвестиций в этот проект превышает 8,5 млрд рублей, отметил губернатор. Важно, что инвесторы пришли сразу в два муниципалитета - Голышмановский городской округ и Юргинский район, и создали для сельских жителей более 1,2 тыс. высокотехнологичных рабочих мест с хорошей зарплатой.

"Мы получили замечательный синергетический социальный эффект. У предприятия есть перспективы для дальнейшего развития. Это еще один хороший пример для инвесторов, которые намерены вложить средства в тюменский агропромышленный комплекс", - подчеркнул Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Владимир Якушев , группа компаний РУСКОМ

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