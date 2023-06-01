Мастерство владения шашкой продемонстрировал Александр Моор на казачьем подворье

Мастерство владения шашкой продемонстрировал губернатор Тюменской области Александр Моор на казачьем подворье фестиваля "Мост дружбы" в Тюмени 12 июня. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Казаки предложили главе региона поучаствовать в этническом виде состязаний. В рубке шашкой бутыли с водой со стойки он продемонстрировал не дюжую координацию.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

Также Александр Моор посетил и другие подворья, представленные на фестивале "Мост дружба". На площади 400-летия Тюмени развернуто 24 этноподворья, где каждый гость может прочувствовать национальный колорит. Танцы, национальные блюда, мастер-классы и многое другое позволят каждому окунуться в атмосферу праздника.