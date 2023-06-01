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Александра Моора пригласили на народный танец в русском подворье

Общество, 16:12 12 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На народный танец в русском подворье пригласили губернатора Тюменской области Александра Моора на фестивале "Мост дружбы" в Тюмени. Глава региона посетил каждую из 24 площадок, поздравив культурно-национальные объединения с Днем России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Фестиваль "Мост дружбы" проводится уже в 28-й раз и стал доброй традицией Тюменской области. В нем участвуют представители разных национальностей со всех уголков региона.

В сообщении уточняется, что в Тюменской области в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей. Регион входит в число лидеров РФ по реализации национальной политики – у нас нет причин для конфликтов, для межнациональной напряженности.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , фестиваль «Мост дружбы»

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