Александра Моора пригласили на народный танец в русском подворье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На народный танец в русском подворье пригласили губернатора Тюменской области Александра Моора на фестивале "Мост дружбы" в Тюмени. Глава региона посетил каждую из 24 площадок, поздравив культурно-национальные объединения с Днем России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Фестиваль "Мост дружбы" проводится уже в 28-й раз и стал доброй традицией Тюменской области. В нем участвуют представители разных национальностей со всех уголков региона.

В сообщении уточняется, что в Тюменской области в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей. Регион входит в число лидеров РФ по реализации национальной политики – у нас нет причин для конфликтов, для межнациональной напряженности.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.