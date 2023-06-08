Тюменская область входит в число лидеров по УФО и России по реализации задач национальной политики

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

По реализации национальной политики Тюменская область входит в число лидеров по УФО и России. Об этом сказал заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов по итогам совещания по обсуждению практики и задач регионов УФО по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. Заседание прошло в Тюмени 8 июня.

"Тюменская область входит в число лидеров не только по Уральскому федеральному округу, но и у нее одни из лучших показателей и результаты в стране в целом. Здесь нет причин для конфликтов, для межнациональной напряженности, межконфессиональных противоречий. Но это не повод, чтобы успокаиваться. В сложных условиях нам нужно усиливать работу, потому что государственная национальная политика, межнациональный мир и согласие обязательно требуют ежедневного участия и работы всех органов госвласти, местного самоуправления, общественных структур, институтов гражданского общества", - подчеркнул Магомедсалам Магомедов.

В числе приоритетных задач актуализированной Стратегии государственной национальной политики он отметил мероприятия, связанные с укреплением общероссийского гражданского единства. Верность стратегии подтверждают результаты опроса. По его словам, более 80 % россиян считают позитивными, хорошими межнациональные отношения в стране. Это имеет особую ценность в нынешнее непростое время.

"Оно связано с внешней информационной, гибридной атакой. Мы должны обязательно расставить приоритеты так, чтобы никто не мог внести раскол между народами нашей страны. Оппоненты думают, что многонациональность России - это ее слабость и пытаются сделать все, чтобы прививать сепаратистские настроения. Но, как показывают объективные данные, наш народ в трудное время, как всегда, объединяется, становится еще более сплоченным и единым", - подчеркнул замруководителя администрации президента России.

Оксана Корнеенкова