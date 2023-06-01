В Тюменской области в День России проходит традиционный "Мост дружбы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XXVIII Фестиваль национальных культур "Мост дружбы" проходит в Тюменской области в День Росси, 12 июня. Губернатор региона Александр Моор, поздравляя жителей с важным государственным праздником отметил, что именно в единстве народов заключается сила страны.

"Мы с вами объединились, а когда мы вместе, едины, мы можем ответить на любые исторические вызовы. Мы все разные, но у нас общие ценности. И главная из них - любовь к Родине, ответственность за ее будущее!" - сказал глава региона.

Александр Моор вместе с представителями национальных объединений региона, тюменцами исполнил гимн РФ.

В этот раз участниками фестиваля стали 24 народности, которые представили на подворьях свой быт, культуру, традиции, обычаи, национальную кухню.

Исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин считает, что проведение фестиваля "Мост дружбы" - это способ показать значимость праздника.

"На государственном уровне действует стратегия национальной политики до 2025 года. В Тюменской области утверждён план по ее реализации. Предусмотрен большое перечень мероприятий, в том числе Сабантуй, чувашский Акатуй, казахский Курултай, в этом году, кстати, он получил статус федерального праздника и пройдёт в Заводоуковске. Все эти мероприятия обеспечивают комфортное и дружественное сосуществование представителей разных национальностей", - уверен Малыгин.

150 народностей проживают на территории Тюменской области. По словам председателя Федеральной национально-культурной автономии казахов Есенгалия Ибраева, в регионе и стране созданы максимально комфортные условия для мирного и плодотворного существования разных народов. Своё будущее и будущее детей он связывает только с Россией: "Мы желаем нашей стране процветания. Желаем, чтобы они оставалось единой, нас много, но мы проживаем в мире, добре, согласии. Для меня День России ассоциируется с единением, духовным единением всего многонационального народа".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В концертную программу фестиваля "Мост дружбы" вошли 66 номеров. Представители разных национальностей в течение трёх часов будут петь, танцевать, водить хороводы. Перед зрителями выступит Еврейский вокально-инструментальный ансамбль, танцор Ливани исполнит танцы народов Кавказа.

Во время работы подворий жители и гости Тюмени смогут проникнуться идентичностью 24 национальностей региона. Так, жизнь, быт, традиции ямальцев, народов ханты, манси, селькупов представляет Тюменская общественная организация "Кедр". Председатель совета Ирина Малых рассказала, что специально для фестиваля они привезли костюмы народов Севера 20 годов прошлого века, которых не найдёшь ни в одном музее. Мастер-классы, игры, головоломки ждут посетителей подворья.

"Пока сохраняется традиционный уклад жизни и возможность жить на территории, на которой ты родился, у народов Севера все будет в порядке. Ямал и ненцы лидируют по рождаемости, приближаются к отметке - 50 тысяч, и это радует. Я желаю всем светлых мыслей, крепких рук. Берегите себя, своих родных и близких", - пожелала Ирина.

Национальные подворья будут работать до 16 часов. Затем начнётся флешмоб гармонистов, - их более 100. Завершится праздник в Тюмени концертом главного гармониста России Павла Уханова.

Анжела Лебедева