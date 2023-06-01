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Губернатор напутствовал команду Тюменской области на студвесне в Ханты-Мансийске

Общество, 17:55 12 июня 2023

Губернатор напутствовал команду Тюменской области на "Российской студенческой весне" в Ханты-Мансийске 12 июня.

"У вас хорошие шансы победить, но я как спортсмен говорю: не думайте о победе. Надо выйти на сцену и просто получить максимум удовольствия. Вы уже лучшие, мы все будем за вас болеть", - сказал глава региона.

В столице Югры проходит фестиваль для студентов профессиональных образовательных организаций. В нем принимают участие 2 тыс. человек из 70 регионов России, в том числе 67 участников— из Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Ребята покажут региональную программу сегодня в 19 часов. Трансляция будет здесь.

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# Александр Моор , Российская студвесна

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