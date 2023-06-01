В День России в Тюмени дали старт II Областному фестивалю-конкурсу "ГАРМОНиЯ"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

II Областной фестиваль-конкурс гармонистов "ГАРМОНиЯ" стартовал на площади 400-летия Тюмени 12 июня. Артисты исполнили любимые народные и военные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" о том, что День России в регионе имеет сразу три направления – это сам государственный праздник, фестиваль "Мост дружбы" и "ГАРМОНиЯ".

"Символично, что этот фестиваль мы открываем в День России. Сразу сто гармонистов участвуют во флешмобе, который продолжился батлом групп гармонистов", - отметила она.

К флешмобу могли присоединиться все желающие. Юрий Стариков приехал в Тюмень специально из Тобольска, чтобы сыграть свои любимые композиции для жителей областной столицы: "Сегодня праздник, играю для души вальс, люблю сыграть русские народные, казачьи песни. Гармошка – это самый русский народный инструмент, у нее особый звук".

После этого на сценической площадке в битве гармонистов сошлись три команды музыкантов-виртуозов Тюменской области — это победители, лауреаты и дипломанты I Областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ". Для жителей выступили "Тюменские парни", "Богандинские ребята" и "Гармонисты". Жители услышали мелодии песен "Вологда", "Гляжу в озера синие" и другие. В результате жюри решило присудить участникам ничью и подарить всем памятные подарки.

Активных участников праздника также наградили подарочными билетами на гала-концерт фестиваля-конкурса, который состоится в ДК "Нефтяник" 25 ноября.

"Не думала, что выиграю, но решила поучаствовать в розыгрыше. Мне очень нравится гармонь. Я родилась в деревне, а у мамы было три брата и все гармонисты. Они всегда нам играли", - поделилась тюменская победительница конкурса Валентина Звозкова.

Отметим, что в этом году в рамках конкурса пройдут различные флешмобы, концерты, мастер-классы и творческие встречи. Конкурсные прослушивания проведут в три этапа – муниципальный, зональный и областной. Сейчас во всех муниципальных образованиях Тюменской области идет активная подготовка к прослушиваниям. Оценивать участников зональных этапов будет профессиональное жюри из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.

"В прошлом году участвовало 250 человек. Это любители и профессионалы, пожилые и молодые тюменцы, это были гармонисты разных национальностей. Событие прошло великолепно и у оргкомитета появилось желание уже под патронажем уполномоченного представителя Уральского федерального округа сделать фестиваль окружным. И вот не так давно было открытие в Челябинске, Нижневартовске, а сегодня мы открываем второй областной-конкурс у нас в Тюменской области. Я хочу пригласить всех любителей гармонии становиться участниками", - добавил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель организационного комитета фестиваля Андрей Артюхов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный день завершился выступлением музыканта-виртуоза, лауреата международных премий Павла Уханова, который также выступит в жюри на фестивале-конкурсе, и группы "GармоньDrive". Они исполнили на концерте песни "За Россию", "Раскудрявилась весна" и другие.

"Этот город становится для нас родным. В прошлом году на первом фестивале порадовало то, что мы были не только в Тюмени, но и проехались по Ишиму, Тобольску и другим местам. Надеюсь, в этом году нас ждет также насыщенная программа", - сказал со сцены Павел Уханов.

Напомним, закрытие фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ" Уральского федерального округа состоится в феврале 2024 года в Екатеринбурге.

Виктория Макарова