Программа распределения охотресурсов Тюменской области обработала более 15 тысяч заявок

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Более 15 тыс. заявок обработала программа распределения охотничьих ресурсов Тюменской области с 15 мая 2023 г. Жеребьевка проводится в автоматическом режиме. По заданному алгоритму в минуту рассматривается до 20 заявок, сообщает региональный департамент информатизации.

Результаты появляются в личном кабинете охотника на портале услуг Тюменской области и публикуются в реестре рассмотренных заявок на официальном сайте Госохотдепартамента. Обновление списков происходит раз в сутки.

Подробнее о жеребьевке и охотничьих квотах здесь.