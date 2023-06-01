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Программа распределения охотресурсов Тюменской области обработала более 15 тысяч заявок

Общество, 13:38 13 июня 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Более 15 тыс. заявок обработала программа распределения охотничьих ресурсов Тюменской области с 15 мая 2023 г. Жеребьевка проводится в автоматическом режиме. По заданному алгоритму в минуту рассматривается до 20 заявок, сообщает региональный департамент информатизации.

Результаты появляются в личном кабинете охотника на портале услуг Тюменской области и публикуются в реестре рассмотренных заявок на официальном сайте Госохотдепартамента. Обновление списков происходит раз в сутки.

Подробнее о жеребьевке и охотничьих квотах здесь.

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# Госохотдепартамент , жеребьевка , охота

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