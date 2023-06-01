Тюменский агроном рассказал, как бороться с тлёй в саду

Россельхозцентр Россельхозцентр

Специалистами Россельхозцентра по Тюменской области при проведении фитосанитарного мониторинга отмечено очаговое заселение растений колониями злаковой, черемуховой, яблонной и большой зеленой тли.

"Заселение тлей в большей степени отмечается на яровой пшенице и ячмене ранних сроков сева, и на плодово-ягодных деревьях и кустарниках, - сообщает пресс-служба Россельхозцентра по Тюменской области. - Из-за жаркой и сухой погоды тля вышла с мест зимовки раньше, чем в прошлом году на две недели. В первую очередь расселение тли происходило на цветущих растениях, так как бутоны и цветы обладают наиболее сочной зеленью, которые предпочитает для заселения и питания тля. Поэтому в первую очередь пострадали от тли вишня, яблони-дички и сорная растительность, которые начали в этом году цвести гораздо раньше основных плодово-ягодных кустарников и культурных растений. Распространение тли сдерживает жаркая и сухая погода, тля, как и большинство вредителей огородов и садов предпочитает влагу и тепло. Сейчас она активно начнет заселять колониями более молодую и сочную зелень, перемещаясь с отцветающих яблонь-дичек на всходы в огородах и дачных участках".

Чтобы предотвратить массовое расселение тли на своих участках, специалисты рекомендуют обрабатывать пострадавшие посадки средствами защиты растений. Если это плодовые растения или ягодные кустарники, урожай с которых скоро будет собран, то использовать стоит препараты на основе биологических соединений, такие как фитоверм или битоксибациллин.

Если это яблони-дички, декоративные кустарники или цветы (те, что не идут на срезку), то можно обрабатывать и химическими инсектицидами, но только теми, что разрешены к применению в личных подсобных хозяйствах, например препаратами на основе малатиона, циперметринов, имидоклоприда и прочими. Защитные и профилактические обработки необходимо проводить строго в соответствии с гигиеническими требованиями, соблюдать регламент применения и техники безопасности, и строго в соответствии с дозировками и нормами согласно инструкции к препаратам.