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Заявки на форум "Дигория" ждут от тюменской молодежи до 18 июня

Общество, 14:01 13 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Идет прием заявок на V Всероссийский форум и III Национальную премию "Дигория". К участию приглашают молодых дипломированных специалистов социально-гуманитарного профиля, аспирантов, ученых и исследователей до 35 лет. Регистрация продолжится до 18 июня.

На форум отберут 100 лучших молодых ученых и практиков России: лидеров и активистов общественных организаций; экспертов социально-гуманитарного профиля; молодых преподавателей и сотрудников вузов; медиаменеджеров; социальных и политических технологов. Регистрация — по ссылке.

Премию вручат по трем номинациям: "Политические исследования"; "Политические технологии"; "Политические коммуникации". Регистрация — по ссылке.

Форум пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 15 июля.

Как отметила председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова, форум "Дигория" - это отличная площадка общения и поиска смыслов для молодых ученых, политологов, которые видят себя участниками общественной жизни, аналитиками и созидателями.

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# молодежь , форум

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