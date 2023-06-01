Заявки на форум "Дигория" ждут от тюменской молодежи до 18 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Идет прием заявок на V Всероссийский форум и III Национальную премию "Дигория". К участию приглашают молодых дипломированных специалистов социально-гуманитарного профиля, аспирантов, ученых и исследователей до 35 лет. Регистрация продолжится до 18 июня.

На форум отберут 100 лучших молодых ученых и практиков России: лидеров и активистов общественных организаций; экспертов социально-гуманитарного профиля; молодых преподавателей и сотрудников вузов; медиаменеджеров; социальных и политических технологов. Регистрация — по ссылке.

Премию вручат по трем номинациям: "Политические исследования"; "Политические технологии"; "Политические коммуникации". Регистрация — по ссылке.

Форум пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 15 июля.

Как отметила председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова, форум "Дигория" - это отличная площадка общения и поиска смыслов для молодых ученых, политологов, которые видят себя участниками общественной жизни, аналитиками и созидателями.