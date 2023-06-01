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10 лет тюрьмы грозит тюменцу за хранение наркотиков

Происшествия, 14:32 13 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около трёх граммов мефедрона нашли у тюменца сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования Тюмени. Полицейские остановили мужчину 1988 г. р. вечером рядом с лесным массивом недалеко от ул. Широтной, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ППС решили проверить документы. Во время беседы с полицейскими мужчина нервничал, путанно и сбивчиво отвечал на вопросы. Полицейские решили провести досмотр. В присутствии понятых у тюменца обнаружили и изъяли перемотанный изолентой сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что внутри находится наркотическое средство "мефедрон" массой около трёх граммов.

В отношение мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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# мефедрон , синтетические наркотики , УМВД России по Тюменской области

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