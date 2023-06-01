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Практические занятия по военным дисциплинам проводят в центре "Аванпост"

Общество, 18:54 13 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексный методический семинар по реализации образовательных программ в области военно-патриотического воспитания проходит на базе тюменского центра "Аванпост" 13 и 14 июня. Педагоги на практических занятий подтянут свои физические качества и актуализируют знания для работы с ребятами в своих муниципалитетах, сообщает пресс-служба центра.

Семинар поможет наладить партнерские отношения с центром для дальнейшего обмена опытом и своевременной передачи нововведений в рамках воспитания детей допризывного возраста. Каждое занятие включает практику по различным военным дисциплинам. Участники пройдут огневую и тактическую подготовки. Педагоги изучат методику преподавания дисциплины, на практике научатся стрелять из различных видов оружия, попробуют себя в тире и на полигоне и изучат индивидуальные действия в различных условиях и в составе группы.

Также состоится практикум, на котором расскажут о проведении военно-тактических игр для воспитанников военно-патриотических объединений. Помимо этого организаторы подготовили занятия по методике преподавания дисциплины "Тактическая медицина" с первой помощью и эвакуацией, "Тимбилдинг, как основа формирования патриотического воспитания обучающихся" и "Управление БПЛА" с пилотированием дрона, построением полетного маршрута и видеосъемкой.

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# военно-патриотическое воспитание , центр Аванпост

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