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Уличный настольный теннис развивают в Тобольском районе

Спорт, 18:32 13 июня 2023

t.me/tobrayon

Проект по развитию настольного тенниса "Игра настоящего и будущего" стартовал в Тобольском районе по инициативе главы Леонида Митрюшкина. Уличные столы для тенниса установили на спортплощадках в сёлах Булашово, Ворогушино и д. Полуянова.

По информации пресс-службы главы района, инструкторы районной спортивной школы провели первые тренировки с желающими обучиться этому виду спорта. В Ворогушино мастер-класс детям и взрослым дал призер спартакиады ветеранов спорта Тюменской области по настольному теннису Владимир Посохов.

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"Наша цель - развивать в сёлах разные виды спорта, чтобы и взрослые, и дети могли найти занятие по душе, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни. Мы хотим увлечь спортом как можно больше наших селян. В конце лета проведём турнир среди любителей настольного тенниса", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Проект рассчитан на организацию самостоятельных занятий уличным настольным теннисом.

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# настольный теннис , Тобольский район

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