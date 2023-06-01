Уличный настольный теннис развивают в Тобольском районе

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Проект по развитию настольного тенниса "Игра настоящего и будущего" стартовал в Тобольском районе по инициативе главы Леонида Митрюшкина. Уличные столы для тенниса установили на спортплощадках в сёлах Булашово, Ворогушино и д. Полуянова.

По информации пресс-службы главы района, инструкторы районной спортивной школы провели первые тренировки с желающими обучиться этому виду спорта. В Ворогушино мастер-класс детям и взрослым дал призер спартакиады ветеранов спорта Тюменской области по настольному теннису Владимир Посохов.

"Наша цель - развивать в сёлах разные виды спорта, чтобы и взрослые, и дети могли найти занятие по душе, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни. Мы хотим увлечь спортом как можно больше наших селян. В конце лета проведём турнир среди любителей настольного тенниса", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Проект рассчитан на организацию самостоятельных занятий уличным настольным теннисом.