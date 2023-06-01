В Тюменской области с начала эпидсезона от клещевого энцефалита умер один человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один житель Тюменской области умер после присасывания клеща-переносчика клещевого энцефалита с начала 2023 года. Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо рассказала в эфире программы "Час Тюмени" на радио "Вести FM" 13 июня.

Известно, что пациент обратился за медицинской помощью уже будучи в тяжелом состоянии.

"Около двух процентов исследуемых клещей, снятых после присасывания с людей и собранных коллегами-энтомологами на природе, несут в себе вирус клещевого энцефалита, 27-28 процентов заражены вирусом боррелиоза. На сегодняшний день 16 человек заболели болезнью Лайма и пятеро - клещевым энцефалитом, один из случаев закончился летально", — рассказала Галина Шарухо.

Больше всего от клещей за все время пострадали жители Тюмени и Тюменского района — около четырех тысяч случаев присасывания. На втором месте расположился Тобольск и Тобольский район (905), на третьем — Ишим (510). Все получают иммуноглобулин. Врачи назначают антибиотики для профилактики болезни Лайма. Количество случаев присасывания несколько ниже, чем было в 2022 году, заметила Галина Шарухо.

В связи с тем, что Тюменская область является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, нужно прививаться, напомнила Галина Шарухо. Вакцинироваться можно в течение всего сезона. Прививку от клещевого энцефалита ставят двукратно. Через год человек должен пройти ревакцинацию. Затем каждые три года следует повторение. В качестве неспецифической профилакитики можно использовать репелленты. Нужно помнить о том, что в дом паразитов могут занести животные. Их же можно принести в квартиру и с цветами.

После укуса клеща нужно обратиться за медицинской помощью. Желательно не убирать его самостоятельно, чтобы часть хоботка не осталась в теле.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметила, что в области обработаны все площади летних оздоровительных учреждений. За последние годы на этих территориях не было присасывания членистоногих. В парках и скверах также проведены акарицидные обработки.

Инна Пахомова