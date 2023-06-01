Вокалиста из Ишима Матвея Гилёва пригласили выступить в Кремле

| Фото: предоставил Сергей Глухих | Фото: предоставил Сергей Глухих

Вокалиста детской рок-группы "Робинзон" из Ишима Матвея Гилёва пригласили на выступление в Кремль в ноябре. Юноша уже приступил к репетициям.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель группы музыкант Сергей Глухих.

Приглашение поступило после успешного выступления Матвея в мае на телепремии "Патриот России". Он прошел в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Там юноша представил две песни: о Родине – "Здесь судьба моя" и авторскую – "Мальчишки" о детях, которые защищали страну во время войны. Это принесло ему победу - Матвей стал лауреатом первой степени.

По словам руководителя группы, до ноября у "Робинзонов" очень плотный график. Сольные концерты с периодичностью один-два раза в месяц в соседних регионах и в Сочи. Затем трехнедельная поездка в Евпаторию, куда ребят пригласили для музыкального сопровождения мероприятий. В сентябре группа поедет в детский центр "Орленок" аккомпанировать певцам и выступать сольно.

"Готовим общую программу, работа обширная, ежедневная. Поэтому до ноября есть время отрепетировать и представить соотечественникам яркое и сильное выступление в самом сердце России", - подчеркнул Сергей Глухих.

Напомним, в июне 2023 года Матвей Гилёв стал лауреатом II степени в номинации "Отечественная песня" на I Всероссийском фестивале "Российская школьная весна". А в 2021 году ишимские "Робинзоны" взяли Гран-при патриотического музыкального проекта "Дорогами поколений".

| Фото: предоставил Сергей Глухих | Фото: предоставил Сергей Глухих

Инна Кондрашкина