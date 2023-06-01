Три новые школы откроют в Тюмени к 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новые школы введут в эксплуатацию в Тюмени к началу 2023-2024 учебного года. Это учебные заведения в мкрн Тура на 1 тыс. 500 мест (СОШ № 67), в мкрн Ямальский-2 на 1 тыс. 200 мест (гимназия № 4), в районе Плеханово на 1 тыс. 500 мест (СОШ № 95).

Об этом сообщил мэр Руслан Кухарук по итогам заседания коллегии по вопросам подготовки школ Тюмени к 1 сентября.

Директор департамента образования Ольга Тренина в своем докладе отметила, что при подготовке образовательных организаций к новому учебному году межведомственные комиссии уделяют внимание техническому состоянию зданий, проведению текущего ремонта, вопросам безопасност

Ведутся работы по капитальному ремонту зданий школ № 62 и № 89 (дошкольное отделение), детского сада № 78. Разрабатывается проектная документация для ремонта и благоустройства еще 19 учреждений. Планируется ввести в эксплуатацию также детский сад в мкрн Березняковский (№ 127). Сейчас проходят процедуры по закупке необходимого оборудования и укомплектованию учреждений образования кадрами.

"Важно контролировать процесс организации школьного питания и качественной подготовки к работе пищеблоков", - отметил Руслан Кухарук.

Он добавил, что участники коллегии проанализировали и информацию о том, как сетевые организации восстановили благоустройство, нарушенное в результате проведения земляных работ.

"В мае все раскопы были восстановлены в летнем варианте. Специалисты управ административных округов на каждом объекте благоустройства выполняли поэтапную приемку каждого слоя дорожной одежды. Лабораторией дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени организован отбор образцов асфальтобетонного покрытия для определения его физико-механических характеристик и соответствия техническим регламентам. Состояние всех территорий находится на контроле, по каждой из них сетевые организации несут гарантийные обязательства", - подчеркнул мэр.