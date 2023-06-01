Юные тюменцы отреставрируют артефакты эпохи Великой Отечественной войны

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Участники "Школы реставратора" приступили к восстановлению артефактов эпохи Великой Отечественной войны на базе Дворца творчества и спорта "Пионер". Занятия проходят под руководством специалистов областного поискового Центра им. Артура Ольховского, сообщает пресс-служба "Пионера".

После инструктажа безопасности и цикла теоретических занятий по реставрации предметов из различных материалов школьники начали работу с предметами быта, фрагментами военной техники, вооружения. Все эти находки тюменские поисковики подняли в двух последних экспедициях под Калугой.

"Занятия по реставрации помогут ребятам научиться своими руками сохранять историческое наследие и передавать его будущим поколениям. Все предметы, которые будут восстановлены за эту неделю, войдут в экспозицию. Она будет представлена 22 июня на литературно-музыкальной композиции "Мы ничего не знаем о войне", – сказал руководитель проекта "Школа реставратора", педагог-организатор Дворца творчества и спорта "Пионер" Сергей Чекерис.

Реставрация – это сложная работа, требующая внимательности, сосредоточенности и выполнения четких алгоритмов действий, чтобы правильно установить материал, выбрать корректный метод обработки, аккуратно провести цикл действий. Участники "Школы реставратора" уже несколько лет успешно справляются с поставленной задачей и пополняют коллекции экспонатов Музея истории поискового движения Тюменской области и школьных уголков боевой славы.